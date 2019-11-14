Кокчетав, Казахстан, , 14:27 — REGNUM Дефицит врачей в Акмолинской области Казахстана составляет 388 медработников. Об этом 14 ноября заявил аким (глава) Акмолинской области республики Ермек Маржикпаев, сообщает агентство «Казинформ».

Глава региона отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, прибывшим в Акмолинскую область с рабочим визитом. Маржикпаев отметил, что в 2019 году расходы на здравоохранение в республики увеличились на 40%.

Аким области отметил, что для решения проблемы нехватки медицинских работников в Кокчетавском государственном университете им. Ш. Уалиханова открылся медицинский факультет.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Акмолинскую область с рабочим визитом. Глава государства раскритиковал местные власти за слабые темы строительства газораспределительных сетей.

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