Ухта, Коми, , 14:23 — REGNUM Заказное убийство из-за наследства раскрыто в Республике Коми. Подозреваемой в его организации выступает жительница Карачаево-Черкесии. Исполнителями являются, по версии следствия, два жителя Ингушетии, сообщили ИА REGNUM 14 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Убийство было совершено в декабре 2018 года. Ему предшествовал конфликт на почве дележа имущества, доставшегося жителю города Ухта по наследству от матери. На несколько объектов недвижимости и денежные средства стала претендовать 62-летняя жена брата убитого.

Женщина подговорила своего знакомого — 54-летнего жителя Республики Ингушетия — напугать жертву. Тот в сентябре 2018 года избил мужчину, сломав ему несколько ребер. Но вскоре злоумышленница задумала убить несговорчивого родственника.

Она предложила роль киллера все тому же знакомому, а он в свою очередь привлек своего родственника. Оба они подкараулили жертву 13 декабря 2018 года на улице и ударили по голове металлическим предметом. От травм пострадавший скончался спустя два месяца в больнице. Однако успел рассказать правоохранительным органам об истории с наследством.

В ходе проведения следственных действий, в том числе и на территории Ингушетии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии, были установлены все обстоятельства совершенного преступления.

В настоящее время уголовное дело завершено. Жительница Карачаево-Черкесии обвиняется в организации умышленного причинения вреда здоровью и убийства, совершенного из корыстных побуждений по найму. Одному из ее подельников предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда здоровью и убийству по найму, а второму — в пособничестве в совершении убийства.