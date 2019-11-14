Париж, , 14:19 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что 800 домов разрушены в результате землетрясения в департаменте Ардеш, передает BFM TV.

Кристоф Кастанер отправился в Монтелимар, где зафиксированы самые серьезные разрушения от мощного землетрясения, потрясшего юго-восток Франции.

Глава МВД Франции заявил перед сенаторами, что в регионе от землетрясения также пострадали две церкви.

По его словам, 300 человек, которые не могут вернуться домой, были размещены в более подходящих помещениях. В настоящее время проводится тщательный осмотр домов, чтобы обеспечить возможность реабилитации этих зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре человека пострадали во Франции в результате землетрясения магнитудой 5,4.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение во Франции: государство мобилизуется для реконструкции Ардеша