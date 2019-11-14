Маунтин-Вью, США, , 14:35 — REGNUM На старте в сервисе Google Stadia будет не хватать нескольких ключевых функций. Об этом 13 ноября сообщил портал Polygon.

В частности, платформа не получит систему достижений, «семейный обмен» (позволяющий передавать купленные игры) и возможность покупки игр через браузер. Эти и некоторые другие функции разработчики обещают добавить спустя некоторое время после релиза.

Напомним, облачный игровой потоковый сервис Google Stadia начнёт свою работу 19 ноября 2019 года. Он позволит геймерам запускать игры на любых устройствах без предварительной установки.

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