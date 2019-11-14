Баку, , 14:21 — REGNUM Представители всех мировых традиционных конфессий должны встать на защиту традиционных человеческих ценностей. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл 14 ноября в ходе выступления на открытии II Бакинского саммита религиозных лидеров мира.

По его словам, у разных религиозных конфессий есть объективные различия в вероучении, однако их представители одинаково смотрят на вопросы общественной морали. Провозглашать нравственные ориентиры — их общий долг и общая задача.

Религиозные лидеры могут и должны единым голосом обратиться к политическим лидерам, заявил глава РПЦ.

Патриарх Кирилл призвал обратить внимание на проблемы небогатых государств, природные ресурсы которых делят страны более сильные, и на загрязнение окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в Баку открылся II саммит религиозных лидеров мира. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на открытии, что в мире идут кампании против религиозных ценностей.

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