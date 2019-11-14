Москва, , 14:03 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба РФ приняла решение дерегулировать аэропортовые тарифы на международных и московских рейсах в Пулково. Об этом говорится в сообщении ФАС.

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"Ожидаем от оператора аэропорта проведения гибкой тарифной политики, ориентированной на рост количества прямых авиамаршрутов из Санкт-Петербурга, прежде всего в лоукост-сегменте», — говорится в сообщении ведомства.

Что касается решения по железнодорожным перевозкам между Москвой и Санкт-Петербургом, то оно отложено до первого квартала 2020 года в связи с проводимой Федеральной пассажирской компанией подготовке к работе в условиях конкуренции.

Как сообщало ИА REGNUM, антимонопольщики объясняют необходимость дерегулирования (отмену регулирования) тарифов на перевозки между Москвой и Петербургом через аэропорт «Пулково» запуском платной автомобильной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, которая усилит конкуренцию на рынке перевозок между двумя городами.

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