Тегеран, , 14:15 — REGNUM 13 ноября Вице-президент Ирана по науке и технологиям Сорена Саттари в ходе открытия выставки «Hi-Tech 2019» в Китае заявила, что Иран готов расширять научное сотрудничество с другими странами и делиться своими новейшими достижениями со всем миром. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам политика, с 1990-х годов инновации стали одним из основополагающих факторов политики Ирана. С этих пор ведется работа по интеграции страны в международное научно-техническое пространство, чему должно способствовать сотрудничество с научными учреждениями мира. Сорена Саттари отметила, что благодаря длительной изоляции Ирану удалось создать и освоить свой собственный потенциал экономики, основанный на знаниях.

Сорена Соннати подчеркнула, что сегодня Иран занимает 16 место в мире по научным публикациям, поднявшись на 18 позиций по сравнению с 2005 годом. В то же время, высокотехнологичный экспорт вырос с 1,2 млрд. в 2005 до 12 миллиардов долл. в 2014 году, что говорит об интенсивном научно-техническом развитии Исламской республики.