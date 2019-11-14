Тегеран, , 14:11 — REGNUM 13 ноября в Тегеране открылась Ассамблея студентов исламского мира по случаю Недели исламского единства, проводимой в Иране с 8 по 15 ноября. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

В собрании приняли участие 120 студентов из 27 стран мира. На церемонии присутствовал Генеральный секретарь Всемирного форума по сближению исламских мазхабов аятолла Мохсен Араки. Он отметил, что целью ассамблеи является укрепление единства между мусульманами всего мира для решения глобальных проблем.

Помимо участия в Ассамблее в программу иностранных туристов входит посещение здания бывшего посольства США в Тегеране — «бывшего шпионского гнезда».

Мохсен Араки отметил, что неделя исламского единства будет проводиться в Иране и вновь на ежегодной основе.