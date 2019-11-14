Тегеран, , 14:10 — REGNUM 13 ноября Министр культуры и исламской ориентации Ирана Сейед Аббас Салехи поздравил информационное агентство IRNA с избранием на пост председателя Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA). Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

«В эпоху, когда враги думают об изоляции Ирана, IRNA было избрано следующим председателем OANA большинством голосов. Это о чем-то говоит», — отметил чиновник. Раннее Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии назвал избрание IRNA «очередным успехом иранской дипломатии».

Организация информационных агентств стран Азии и Тихого океана была основана в 1961 году, чтобы обеспечить свободный обмен новостями между государствами региона. 8 ноября 2019 года Иран впервые занял пост его председателя.