Москва, , 13:50 — REGNUM В Амурской области после стрельбы в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске возбуждено третье уголовное дело. Об этом 14 ноября сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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«В отношении должностных лиц учебного заведения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека»)» —, уточнила представитель следственного ведомства.

Напомним, ранее по факту трагедии в благовещенском колледже следственные органы возбудили два уголовных дела — по п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений») и по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») в отношении сотрудников частной охранной организации «Сириус-А».

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром, 14 ноября, студент четвёртого курса благовещенского колледжа из ружья расстрелял несколько человек в здании учебного заведения, после чего покончил жизнь самоубийством. В результате погиб один студент, трое получили ранения.

В Благовещенск для расследования стрельбы в колледже направлены криминалисты Центрального аппарата СКР. В настоящее время охранник колледжа — сотрудник частной охранной организации «Сириус-А», который, предположительно, пустил в здание 19-летнего студента с охотничьим ружьём, задержан.

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