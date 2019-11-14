Москва, , 13:51 — REGNUM Сотрудники уголовного розыска задержали москвичку, подозреваемую в хищении крупной суммы денежных средств путем мошенничества. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Ранее в полицию обратилась руководительница одной из коммерческих организаций. Она заявила, что заключила договор с неизвестной, согласно которому должна была получить в долгосрочную аренду для осуществления медицинской деятельности одно из зданий в центре Москвы.

Руководительница выплатила неизвестной 2,3 миллиона рублей, после чего последняя скрылась, не выполнив свои обязательства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую — 56-летнюю москвичку. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемую заключили под домашний арест.