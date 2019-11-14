Нур-Султан, , 13:49 — REGNUM На развитие образования в Казахстане в ближайшие пять лет планируется выделить 5,2 трлн тенге ($13,4 млрд). Об этом 14 ноября заявил первый заместитель правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества») Бауыржан Байбек на расширенном заседании правового совета партии, сообщили в пресс-службе «Нур-Отан».

По его словам, выделенные средства будут направлены на повышение заработных плат, доплаты за педагогическое мастерство и классное руководство, увеличение трудового отпуска и другие поощрения.

Байбек напомнил, что для разработки законопроекта о повышении статуса педагога была создана рабочая группа. В течение года проводились встречи, в обработку было принято 8600 предложений.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября заместитель акима (мэра) Нур-Султана Бахтияр Макен призвал оптимизировать площади во всех государственных общеобразовательных школах столицы.

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