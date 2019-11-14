Варшава, , 13:46 — REGNUM Польская Ассоциация защитников жизни человека направила открытое письмо новому составу Сейма и Сената (нижняя и верхняя палаты парламента), в котором требует удалить из закона о планировании семьи возможность так называемых «евгенических» абортов.

Организация, работающая уже 20 лет, заявляет о необходимости повышения правовой защиты жизни новорожденных путём запрета «евгенических» абортов и увеличения государственной помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями.

По данным министерства здравоохранения Польши, из 1076 абортов, сделанных в польских больницах в 2018 году, 1050 — это именно «евгенические» аборты. Так называют аборты, которые в соответствии с законодательством можно производить при подозрении наличия у ещё не родившегося ребёнка тяжёлых и необратимых нарушений, или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни.

«Польская Ассоциация защитников жизни человека, поддерживает семьи, воспитывающие детей, страдающих хроническими заболеваниями или инвалидностью. Мы осознаем, что для многих женщин принятие решения о рождении больного ребенка — героизм. Мы ценим принятие в 2016 году закона о поддержке беременных женщин и семей «За жизнь». Однако, по нашему опыту и наблюдениям, эта поддержка недостаточна.

Мы ожидаем, что парламент нового срока расширит полномочия семей, которые ежедневно сталкиваются со многими проблемами и расходами, связанными с уходом за тяжело больными детьми. Семьям, нуждающимися в такой поддержке, мы полагаем необходимым повышение льгот, полное финансирование реабилитации (в том числе в домашних условиях), увеличение оплаты медицинского оборудования, необходимого при ежедневном уходе, повышение образовательных возможностей детей с инвалидностью», — цитирует письмо «Польское радио».