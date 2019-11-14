Киев, , 15:29 — REGNUM 14 ноября задержанный польскими пограничниками Игорь Мазур, участник войны в Донбассе, возвратился на Украину. Об этом сообщает польское новостное агентство Interia Fakty, ссылаясь на слова замминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

Замминистра поблагодарил политиков и специальные службы, задействованных в освобождении Мазура, за скорую реакцию.

Отмечается, что ещё в 2000 году российские правоохранительные органы включили Игоря Мазура в список лиц, подозреваемых в совершении преступлений на территории Чечни, и сделали запрос на его задержание по линии Интерпола.