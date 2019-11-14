Волгоград, , 13:50 — REGNUM Правоохранительные органы Волгоградской области пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве, сообщили 14 ноября в пресс-службе МВД РФ. Злоумышленники оформили потребительские кредиты на более 600 человек. Предварительная сумма ущерба превысила 300 млн рублей.

В организации преступного сообщества подозревают ранее судимую местную жительницу. Аферисты оформляли кредиты в размере от одного до трёх миллионов рублей на жителей Волгоградской области, а также Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Незначительную часть денег они отдавали заёмщику, остальное забирали себе. Первые месяцы подозреваемые погашали кредиты за счёт новых займов, а затем платежи прекращали. Организаторы приобретали себе коммерческую недвижимость, элитные квартиры и дорогостоящие автомобили.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны лидер и активный участник организованной группы. При обысках по местам жительства и работы фигурантов изъяты кредитные договоры, денежные средства, электронные носители информации, банковские карты, сотовые телефоны и документация, имеющая доказательственное значение для уголовного дела», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемым избрали меру принуждения в виде обязательства о явке. В полиции устанавливают причастность к мошенничеству ещё 14 человек, среди которых могут быть банковские работники.