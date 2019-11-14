Копенгаген, , 13:55 — REGNUM Туристическая организация Фарерских островов Visit Faroe Islands объявила о закрытии Фарер для туристов на некоторое время в апреле 2020 года. Этот шаг предпринимается для восстановления природных объектов.

За последнее время поток туристов на Фарерские острова сильно возрос: если в 2013 году страну посетили 68 тысяч туристов, то в 2018 эта цифра достигла отметки 110 тысяч. Для сравнения, на самих островах живет всего 51 тысяча человек. Вопрос о том, как справляться с возрастающим потоком туристов, был одним из важнейших в ходе предвыборной кампании на Фарерах в августе этого года. В апреле 2019 года страна уже объявляла о закрытии островов для того, чтобы восстановить природные памятники. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

Доступ на острова, однако, будет закрыт не для всех: власти Фарер набирают 100 волонтеров для помощи в уборке на туристических объектах с 16 по 17 апреля 2020 года. Самоуправление островов обеспечит желающих жильем и едой.