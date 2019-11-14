Москва, , 13:17 — REGNUM В России в целом процесс проведения диспансеризации населения идёт хорошими темпами, однако есть и отстающие регионы. Об этом сегодня, 14 ноября, на заседании правительства РФ заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

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По данным Министерства здравоохранения РФ, с января по октябрь 2019 года медосмотры и диспансеризацию прошли свыше 24 млн человек старше 18 лет, а всего, включая детей, более 41 млн человек.

«У нас есть регионы, где ситуация хуже, чем в целом по стране, по разным причинам. Это Крым, Камчатский и Приморский края, Еврейская автономная область и ряд других», — приводит ТАСС слова Медведева.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в Российской Федерации вступил в силу новый порядок диспансеризации и профилактических осмотров. Так, жители страны, чей возраст старше 40 лет, смогут проходить диспансеризацию каждый год. От 18 до 39 лет граждане будут по-прежнему проходить диспансеризацию раз в три года.

Всего в 2019 году планируется, что диспансеризацию пройдут свыше 61 млн жителей России. А к 2024 году число граждан страны, проходящих такие осмотры, должно превысить 70%.

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