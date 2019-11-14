Майкоп, , 13:13 — REGNUM Четверых сотрудников отделения подстанции скорой медицинской помощи поселка Яблоно́вского в Тахтамукайском районе Адыгеи заподозрили в мошенничестве. Им инкриминируется нанесение лечебному учреждению ущерба в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM 14 ноября в пресс-службе управления ФСБ по республике.

Установлено, что подозреваемые в составе группы организовали систему фиктивного трудоустройства медицинских работников. Злоумышленники незаконно начисляли лжесотрудникам отделения подстанции скорой помощи стимулирующие и иные дополнительные выплаты, а затем присваивали эти деньги себе.

По результатам оперативно-разыскной деятельности сотрудников ФСБ следственные органы республики возбудили уголовное дело.

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