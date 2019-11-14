Королёв, Московская область, , 13:13 — REGNUM В Королеве дольщики долгостроя на улице Лермонтова, 10 получат ключи от квартир в ближайшие дни. Об этом 14 ноября сообщает РИАМО.

Заселения в новый дом дольщики ждали с 2017 года, но сроки сдачи првктически готового объекта переносили несколько раз. Как заявил глава Королева Александр Ходырев, на данный момент все документы подписаны и дольщики получат долгожданные ключи в течение следующей недели.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, застройщиков Московской области оштрафовали на 2,3 млн рублей за нарушения законодательства о долевом строительстве жилья.

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