Волжский, Волгоградская область, , 13:06 — REGNUM Победителем Всероссийской премии в области международной кооперации «Экспортёр года» стал Волжский трубный завод из Волгоградской области. Конкурс проводит Минпромторг России совместно с Российским экспортным центром, в 2019 году в смотре приняли участие более 1,6 тысячи компаний, сообщили 14 ноября в пресс-службе регионального комитета промышленности и торговли.

Волжский трубный завод, на котором трудятся более 10 тысяч человек, победил в номинации «Экспортёр года в сфере промышленности». Конкурс входит в перечень мер национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и проводился в два этапа. Сначала лучшие предприятия определяли на уровне федеральных округов, а затем — на национальном уровне.

«Победители получат поддержку Российского экспортного центра и различные бонусы от партнеров премии. Для них предусмотрено: персональное сопровождение переговоров с иностранными партнерами на зарубежных рынках, бонусный тариф на обслуживание экспортного контракта, регистрация на зарубежном маркет-плейсе, обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, информационная поддержка», — уточнили в комитете промышленности и торговли.

Предприятие входит в тройку крупнейших российских экспортеров и производит более 800 типоразмеров труб. По итогам 2018 года ВТЗ отгрузил за рубеж треть своей продукции: партнерами завода стали 162 зарубежные компании из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.