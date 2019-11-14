Кейптаун, , 13:13 — REGNUM Мисс ЮАР 2019 года Зозибини Тунци призвала мужчин прислать ей слова восхищения женщинами, чтобы включить их в один из своих нарядов для конкурса «Мисс Вселенная». Об этом передает ВВС Africa.

По данным журналистов телерадиокомпании, данный призыв является частью кампании Тунци против гендерного насилия, начатой ей после того, как всплеск насилия в отношении женщин вызвал массовые протесты в ЮАР в сентябре 2019 года.

Зози, как она известна широкой публике, заявила BBC, что хотела бы использовать конкурс «Мисс Вселенная» в качестве платформы для освещения кризиса в своей стране.

«ЮАР сейчас борется с гендерным насилием и за гендерное равенство в целом», — отметила Тунци.

В ЮАР отмечаются одни из самых высоких в мире показателей насилия в отношении женщин и детей: ежедневно здесь регистрируется не менее 100 случаев изнасилований, отмечают журналисты. В сентябре президент страны Сирил Рамафоса назвал ЮАР одним из «самых небезопасных мест в мире для женщин».

Тунци также участвует в кампании ООН «He-for-She» (Он для нее), которая, по ее словам, призывает мужчин встать на защиту женщин против насилия по признаку пола.

По ее словам, привлечение мужчин на борьбу с изнасилованиями имеет решающее значение, поскольку кампании против насилия по признаку пола в основном сосредоточены на женщинах, например, на проведение занятий по самообороне.

«Давайте сделаем это общесоциальной проблемой», — сказала она, имея в виду совместную борьбу против насилия.

Некоторые мужчины уже откликнулись на просьбу Тунци и уже опубликовали в Твиттере свои «письма любви» женщинам.

«Дорогие южноафриканские женщины, мне бы искренне хотелось, чтобы мы стали добрее к вам… Я восхищен тем, какие вы сильные и стойкие. За всю мою жизнь я не встречал более прекрасных людей», — заявил один из пользователей социальной сети.

Другой пользователь, Рональд Номба, написал: «Женщины ЮАР, вы все так красивы, и я восхищен смелостью и силой, которую каждая из вас проявляет в стране, где отмечается чрезвычайно высокий уровень насилия по гендерному признаку. И я отдаю честь вашей силой и вашему лидерству, южноафриканские женщины!«

Слова из этих и других «писем любви» будут написаны на лентах, которые затем будут использованы для создания костюма Зози для костюмированного тура конкурса «Мисс Вселенная», который пройдет в США в декабре.