Москва, , 12:54 — REGNUM Депутат Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) в связи с трагедией в Благовещенске предложил провести большие парламентские слушания по вопросам безопасности образовательных учреждений, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

«Есть предложение провести по теме безопасности и в вузах, и в среднем профессиональном звене, и в школах, и детсадах — везде большие парламентские слушания. Пригласить представителей Росгвардии, подумать, как наши коллеги, которые занимаются безопасностью, могут помочь искоренить эту проблему». — заявил Чернышов в ходе пленарного заседания Госдумы.

Трагедия в Благовещенске, по его словам, в очередной раз показывает, насколько хрупка система безопасности наших образовательных учреждений.

«Сегодня наши школы становятся не местом, где получают образование, а местом, где происходят перестрелки, и достаточно страшно отпускать детей», — указал парламентарий.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о ненадлежащей охране благовещенского колледжа, где студент открыл стрельбу.