Копенгаген, , 13:15 — REGNUM В Дании, как и во всем мире, растет число заболевающих диабетом, однако исследователи не могут дать однозначный ответ на вопрос почему это происходит.

Глава научного центра Steno Diabetes в датском Орхусе Нильс Йессен считает, что все больше людей заболевают диабетом 2 типа из-за неправильного образа жизни и недостатка движения. Однако все больше людей заболевают и диабетом 1 типа, чего исследователи объяснить не могут. «Рост составляет 2−3% в год, и это наблюдается по всему миру. Очевидно, что мы должны серьезно подойти к этой проблеме», — заявил Йессен. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

Ведущий ученый центра Steno Diabetes Марит Эйка Йёргенсен полагает, что одной из причин того, что статистически все больше датчан заболевают диабетом, является увеличивающаяся продолжительность жизни. Помимо этого, исследователь также отмечает, что пациенты с диабетом в Дании становятся все моложе.