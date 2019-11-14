Москва, , 12:40 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о приоритетном зачислении в школы и детсады братьев и сестер, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

«Закон очень хороший», — отметила глава комитета Госдумы по делам семьи Тамара Плетнева (КПРФ).

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья или сестры.