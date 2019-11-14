Рыбное, , 12:42 — REGNUM Бывшему главе администрации Рыбновского городского поселения Рязанской области предъявили обвинение по факту превышения должностных полномочий. Чиновник получил служебную квартиру и своим постановлением исключил её из категории специализированного жилищного фонда, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По версии следствия, глава города в декабре 2015 года получил в Рыбном трёхкомнатную квартиру. Затем издал постановление и исключил жильё из категории служебного фонда. Градоначальник заключил сам с собой договор социального найма этой квартиры — как должностное лицо с одной стороны и гражданин с другой. При этом, как выяснили следователи, в социальном жилье он не нуждался.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры района. В качестве меры пресечения обвиняемому избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.