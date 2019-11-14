Воронеж, , 12:37 — REGNUM Жителей Воронежской области предупредили о возможных сбоях в работе цифрового телевидения 19 ноября. Как сообщил центр общественной информации, в регионе в ночь с 18 на 19 ноября будет проводиться техническая перенастройка сети телевещания.

Из-за изменения параметров сигнала специалисты не исключают сбоя настроек на ряде моделей приёмников, в результате чего из первого мультиплекса, в который входят Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», могут исчезнуть каналы.

«Для восстановления вещания зрителям необходимо будет перенастроить телеканалы — автоматически или вручную. В случае, если возникнут какие-то проблемы или вопросы, можно обращаться по телефону региональной горячей линии +7 (473)267 97 89, федеральной — 8−800−220−20−02», — уточнили в центре общественной информации.

Перенастройка сети телевещания связана с появлением в программах цифрового эфирного телевидения информационных блоков обязательных и общедоступных региональных телеканалов. Так, в Воронежской области с 29 ноября в эфире федерального Общественного телевидения России — ОТР будет доступен телеканал «ТV Губерния». Программы региона будут демонстрироваться ежедневно, с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 19:00.

Как сообщало ИА REGNUM, Воронежская область полностью перешла на цифровое телевещание с 3 июня 2019 года. Тогда же была полностью отключена аналоговая трансляция федеральных телеканалов.