Тюмень, , 12:37 — REGNUM В Тюмени будут разбираться в суде, почему ребёнка не пускают в детский сад без реакции Манту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил отец ребёнка Александр Лобов.

Напомним, шестилетнего тюменца не пустили в детский сад № 158 ещё в сентябре. Родители привели мальчика со справкой, что он «соматически здоров и может посещать детское учреждение». Но медик потребовала ещё и справку от фтизиатра. Родителям было заявлено, что пока они не сделают чаду реакцию Манту, их ребёнок будет получать образование дистанционно.

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Александр Лобов сообщил, насколько ему известно, это первый прецедент в Тюменской области, когда разбирательство по острой для многих молодых родителей теме дошло до суда. Попытки урегулировать проблему в досудебном порядке — обращения в департамент образования и в прокуратуру — не увенчались успехом.

Проба Манту — это диагностический тест на туберкулёз, проводится внутрикожно. Считается ранним методом диагностики данного опасного заболевания.

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