Киев, , 12:39 — REGNUM В Киеве проходит марш работников науки, которые требуют повысить уровень расходов на науку, сообщило 14 ноября информационное агентство УНИАН.

Как заявил председатель профсоюза работников Национальной академии наук Украины Анатолий Широков, в 2020 году Украина планирует потратить на науку 0,17% ВВП, при том, что в 2018 году уровень расходов составлял 0,19% ВВП.

«Существует методика, согласно которой, если расходы на науку опускаются меньше 1%, то наука развиваться не может», — рассказал он.

Широков сообщил, что Национальный совет Украины по вопросам развития науки и технологий предложил программу поэтапного повышения расходов на науку до 2020 года до 0,65% ВВП, но в министерстве финансов Украины заявили, что для этого в бюджете не хватает 70 млрд гривен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что его команда не смогла найти средства для повышения зарплат учителей.

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