Оренбург, , 14:29 — REGNUM В Оренбурге в компании «Гортранс» проходят обыски, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

В СУ СКР по региону и транспортной компании ситуацию не комментируют.

Добавим, «Гортранс» оказывает услуги по перевозке пассажиров и на обслуживании имеет несколько маршрутов, среди которых 41, 59, 26. Все они считаются прибыльными, отмечает orengrad.ru .

Согласно данным открытых источников, в настоящее время учредителем и директором «Гортранса» является Лариса Мысик. До этого компанию возглавлял Андрей Мысик — депутат горсовета Оренбурга («Единая Россия»). В 2017 году он занимал 12-е место в рейтинге самых богатых госслужащих журнала Forbes, а в 2018 году задекларировал доход в 980 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рынок пассажирских перевозок преиодически оказывается в центре скандалов. В 2017 году частные первозчики заявили об отсутствии диалогам с чиновниками мэрии. Позднее конфликт возник из-за конкурса на оказание услуг по перевозкам пассажиров.

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