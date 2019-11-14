Санкт-Петербург, , 12:37 — REGNUM Семь работ петербургского художника оценили как публичное оскорбление власти, после чего сотрудники правоохранительных органов изъяли их с выставки. Об этом ИА REGNUM рассказал председатель правления Санкт-Петербургского Союза художников Андрей Базанов.

Изъятие художественных работ произошло 11 ноября в выставочном центре Союза художников Петербурга, на четвертый день после вернисажа «Осень-2019».

Под «санкции» попала работа художника Юрия Орлова. Кому-то из посетителей не понравился плакат на тему коррупции. Как сообщает издание «Фонтанка», «непатриотичными» были названы работы художника на тему коррупции, пенсионной реформы, а также изображения росгвардейцев.

«Всё нормально, в рамках закона. С нашей стороны было допущено упущение. Один из плакатов Юрия Орлова, который пишет работы на остросоциальные темы, попал под новый закон «публичное оскорбление власти», — пояснил собеседник агентства.

Андрей Базанов отметил, что художник имеет право выражать свой взгляд, но организаторы выставки недостаточно тщательно оценили последствия его высказывания.

«Я встаю на сторону представителей закона. У нас сложная структура формирования выставок, много этапов согласования, но (модератор выставки) в порыве упустил эту работу», — отметил он.

По словам собеседника агентства, в скором времени будет собран президиум Союза художников, на котором обсудят недопущение подобных работ на выставки из-за возможности нарушения действующих законов и общепринятых норм.

«У нас есть нормы, мы не можем пропагандировать наркотики, педофилию и публично оскорблять власть», — резюмировал он.

По словам Базанова, в изъятой работе и шести снятых с выставки плакатах неправильно было всё: шрифтовой слоган и визуальный ряд.