Лондон, , 12:33 — REGNUM В Великобритании обнаружили резкое увеличение количества домашних кошек и собак, которые страдают от ожирения. Об этом 14 ноября сообщает издание The Times со ссылкой на ветеринарные исследования.

По этим данным, число собак с ожирением в Британии за минувший год увеличилось до 1,7 млн, а число кошек — до 1 млн.

При этом проблема настолько остра, что многим клиникам для животных пришлось покупать специальное оборудование для имеющих избыточный вес домашних любимцев, а в некоторых из них — установили водные тренажеры, которые способствуют сбрасыванию лишнего веса.

«Ситуация с ожирением у домашних животных становится тревожной», — приводит издание слова главы отдела страхования домашних животных компании Direct Line Евы Сандры-Беннет, которая участвовала в данном исследовании.

Также она отметила, что избыточный вес может способствовать болезням легких и сердца, вызывать диабет и оказывать негативное влияние на суставы.

Кроме этого, по мнению Британской ветеринарной ассоциации, в ожирении питомцев, как правило, виноваты их хозяева, которые регулярно подкармливают их такими калорийными лакомствами как бекон и сыр.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября представители Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН предложили создать центр реабилитации морских млекопитающих в Хабаровском крае.