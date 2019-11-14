Москва, , 12:15 — REGNUM Российский живописец, художник-постановщик театра и кино, а также почетный член Российской академии художеств (РАХ) и режиссер Владимир Артыков умер на 86-м году жизни. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе РАХ со ссылкой на супругу художника.

«Нам удалось связаться с супругой художника, она подтвердила его смерть», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы академии.

Также он сообщил, что дата и время прощания с покойным станут известны позднее.

Напомним, Владимир Артыков родился в 1934 году в Ташкенте. Он являлся живописцем, художником-постановщиком театра и кино, действительным членом Международной Академии Творчества, заслуженным деятелем искусств ТССР, режиссером, членом Союза кинематографистов России (с 1968 года) и почётным членом Российской академии художеств (с 2016-го).