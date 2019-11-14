Баку, , 12:09 — REGNUM Опасную тенденцию в отношении религиозных ценностей обозначил 14 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии II Бакинского саммита мировых религиозных лидеров.

«Мы наблюдаем опасную тенденцию: в мире ведутся кампании против религиозных ценностей. Молодое поколение должно быть защищено от неуместной пропаганды. В некоторых случаях под псевдорелигиозными лозунгами совершаются преступления», — заявил азербайджанский лидер.

Алиев также отметил, что проведение международного религиозного саммита в Баку вполне естественно, так как в Азербайджане существует давняя традиция мирного соседства групп, относящихся к разным этносам и вероисповеданиям.

Напомним, Бакинский саммит будет проходить 14 и 15 ноября. В нем примут участие делегации более, чем из 70 стран, которые представят 25 религий и религиозных учений. Также участие в форуме примет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.