Москва, , 11:56 — REGNUM В трагедии в Благовещенске в Госдуме винят в том числе и СМИ и настаивают на запрете сюжетов с информацией о насилии, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

«Мы видим, что многие молодые люди абсолютно неправильно воспринимают информацию, которая подается в СМИ и из антигероев делают героев и считают, что для них это тоже допустимые вещи», — сказал замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Он обратил внимание на огромное количество негативной информации в СМИ и интернете.

«Какая информация активно обсуждалась в прессе в последние дни? Расстрел в воинской части в Чите, отрубленные руки профессоров в Санкт-Петербурге, это убийство в Нарьян-Маре, еще недавно керченский школьный стрелок. А если посмотреть интернет, то над детьми издеваются в школе, в детском садике, то над инвалидами издеваются, то над бомжами, собираются лайки и абсолютно неправильно воспринимается подрастающим поколением. Надо сделать выводы и заниматься лечением нашего общества», — заявил Нилов.

В Благовещенском колледже студент, предположительно, из-за неприязненных отношений со сверстниками, открыл стрельбу.

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