Донецк, , 11:58 — REGNUM Житель ДНР приговорён к 14 годам тюремного заключения за терроризм, сообщили 14 ноября в пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР.

«Мазуров С.Ю. признан виновным в совершении инкриминированных ему преступлений, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

Следствие установило, что осуждённый завозил на территорию ДНР взрывчатку и оружие.

«Осенью 2016 года Мазуров, являясь водителем одной из компаний-перевозчиков, <…> получил от сотрудников СБУ пакет с продуктами питания, в котором было спрятано оружие. Пакет с содержимым он перевёз на территорию ДНР для дальнейшего использования оружия одним из участников террористического сообщества», — сообщили в прокуратуре ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный суд ДНР приговорил участника вооружённых украинских формирований к 30 годам тюрьмы за участие в артиллерийских обстрелах города Докучаевска.

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