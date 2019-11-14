Грозный, , 11:54 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров проверил информацию о принуждении бюджетников вступать в партию «Единая Россия». На встрече с министром здравоохранения ЧР Эльханом Сулеймановым и его заместителем Лечи Бичуевым глава региона попросил прокомментировать эти слухи.

Оказалось, что ни министр, ни его заместитель не являются единороссами, но после того, как распространилась такая провокационная информация, оба решили вступить в партию.

«Я задумался об этом (о вступлении) только сейчас, на зло тем, кто так пишет. Нас никто заставлял, это будет нашим собственным решением», — заявил глава минзднава Чечни.

Это же намерение подтвердил и Лечи Бичуев.