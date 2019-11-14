Москва, , 11:38 — REGNUM В Госдуме констатировали неудачу в миграционной политике.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

«Попытки подменить россиян мигрантами и таким образом сэкономить, привели совсем к обратному эффекту», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно исследованиям, граждане России запрашивают зарплату на линейных позициях на 6% ниже, чем трудовые мигранты из других стран, причем наибольшая разница в зарплатных ожиданиях зафиксирована на вакансию водителя (14%).

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