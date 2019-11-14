Москва, , 11:35 — REGNUM В России у молодых специалистов, закончивших медицинские вузы и приступивших к работе, появятся наставники. Соответствующих законопроект разрабатывает Минздрав РФ, передаёт «Медвестник».

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Наставники за молодыми специалистами будут присматривать и контролировать из работу два года. Успешно прошедшие период наставничества (этому будет дана оценка) получат право работать в медучреждениях самостоятельно.

По мнению Минздрава, после вузов у медиков нет опыта. Наставники — это необходимость создания условий для адаптации и роста начинающих врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее актуальными вопросами в сфере здравоохранения жители России называют — повышение оснащенности поликлиник современным оборудованием (57%) и квалификацию врачей (50%).

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