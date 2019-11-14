Армавир, Краснодарский край, , 11:34 — REGNUM Депутат Армавирской городской думы (Краснодарский край) Алексей Виноградов закрасил чёрной краской пособнику нацистов Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде), которая была установлена в Армавире.

Власти и представители отделения «Союза армян России» обещали демонтировать доску до 11 ноября, однако этого не произошло, и депутат «решил вопрос» сам, сообщил он ИА Красная Весна.

«Установка памятников тем, кто замарался в сотрудничестве с Третьим рейхом, является оскорблением народа, воевавшего с немецко-фашистскими захватчиками. Если Гарегин Нжде герой, то кто тогда те, кто устанавливает ему памятные доски?» — заявил Виноградов.

Посольство Армении в России выразило возмущение в связи c поступком Виноградова. В ГУ МВД по Краснодарскому краю начали проведение проверки по факту закраски доски.

Гарегин Тер-Арутюнян (Нжде) в начале Второй мировой войны сотрудничал с властями нацистской Германии. В Болгарии Нжде вербовал агентов армянского происхождения и готовил их к заброске в советский тыл с целью ведения подрывной деятельности. Был арестован советской контрразведкой в Болгарии. В 1948 году Особым совещанием при МГБ СССР был признан виновным в пособничестве нацистской Германии, он был осуждён на 25 лет тюрьмы. Скончался в тюрьме в 1955 году. При этом в Армении Нжде считается героем за участие в национально-освободительном движении начала XX века. В центре Еревана ему установлен памятник.

Мемориальную доску Нжде на территории храма Успения Пресвятой Богородицы Армянской Апостольской церкви в Армавире установили в 2012 году, что вызвало возмущение местных активистов и обращения к местным властям и правоохранительные органы с требованием демонтировать мемориал.

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