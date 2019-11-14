Белгород, , 11:36 — REGNUM К штрафу в 100 тысяч рублей за контрабанду сильнодействущих веществ приговорили жителя Белгородской области. Мужчина заказал в Белоруссии препараты стероидной группы, запрещённые к свободному обороту на территории России, и ждал посылку на почте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Белгородской области.

Сильнодействущие вещества мужчина заказал через приложение «Telegram» и оплатил их безналичным способом. Заказное отправление пришло в обычное почтовое отделение, где подозреваемого задержали в момент получения стероидов сотрудники регионального УФСБ.

Решением Мещанского районного суда Москвы мужчине назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.