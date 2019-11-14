Оренбург, , 11:25 — REGNUM В Оренбурге следственные органы сообщили подробности по делу, в рамках которого задержан глава областной адвокатской палаты. По данным СУ СКР по Оренбургской области, Валерий Б. задержан 13 ноября по подозрению получения взятки в 450 тысяч рублей за продажу адвокатского статуса.

По версии следствия, юрист получил деньги в своем кабинете 28 мая 2019 года. Вознаграждение передано через посредника — одного из адвокатов. Взятка дана после того, как 28-летний претендент на получение статуса адвоката был включен в список кандидатов на сдачу квалификационного экзамена. Обещалась успешное прохождение экзаменационного испытания, дающего право на получение статуса адвоката.

В ближайшее время задержанному Валерию Б. предъявят обвинение в коммерческом подкупе, совершенном за незаконные действия в крупном размере. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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