Конакри, , 11:39 — REGNUM По данным правозащитной организации Amnesty International, за последние четыре года в ходе протестов в Гвинее были убиты не менее 70 человек. Об этом передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, во время последней акции протеста, в результате которой пострадали протестующие, тысячи человек вышли на улицы страны, выступая против предполагаемой попытки президента Гвинеи Альфа Конде добиваться разрешения баллотироваться на третий срок. В правозащитной группе также отмечают, что зачастую мирные гвинейские протестующие попадают в тюрьму.

В заявлении Amnesty International также говорится, что пятеро лидеров протестной группировки «Национальный фронт в защиту Конституции» были приговорены к лишению свободы на срок до одного года после ареста на фоне протестов 12 октября 2019 года.

Напомним, что Конде является президентом Гвинеи с 2010 года