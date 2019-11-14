Ставрополь, , 11:22 — REGNUM Жителям Северного Кавказа в ближайшее время не угрожает серьезное похолодание. Не будет здесь и дождей. А вот ветер в отдельных регионах будет весьма сильный. В Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии — 7−12 м/с, порывы до 18−23 м/с, сообщили ИА REGNUM 14 ноября в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субъектах округа температура воздуха, аномально теплая в нынешнем году, только начала приближаться к своим обычным цифрам. Еще в выходные в большинстве субъектов СКФО отмечалось до +18 — 22 °C, и только теперь столбики термометров поползли вниз.

Но преодолеть нулевую отметку им пока удастся лишь в горных районах СКФО и то — ночью. Температура воздуха в горах ночью −2…−7°, днём 2…7°, а в горных районах Дагестана ночью +1…+6°, днём +8…+13°.

В этой республике в единственной прогнозируются слабые дожди, местами туман.

В Гидрометцентре предупредили о сохранении в СКФО высокой пожароопасности. В отдельных местностях Ставропольского края, в Карачаево-Черкесии и горных районах Дагестана ей присвоен 4 класс. А в период с 13 по 15 ноября в юго-западных районах Ставрополья будет отмечаться чрезвычайная пожароопасность (5 класс).