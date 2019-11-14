Рязань, , 11:19 — REGNUM Специальный почтальон соберёт от горожан письма для Деда Мороза на центральной улице Рязани. Почтовый служащий пройдёт по главной пешеходной улице города в сопровождении ансамбля барабанщиц и со сцены у Главпочтамта расскажет о предстоящих новогодних событиях, сообщает пресс-служба мэрии.

8 декабря на улице Почтовая будет дан старт интерактивному проекту «Рязанский почтальон». Ровно в 20:20 главная пешеходная улица города «перенесётся» в прошлое — зрители увидят Рязань XIX века и её жителей в исторических костюмах. От площади Ленина по улице Почтовой к зданию Главпочтамта пройдёт специальный почтальон в сопровождении ансамбля барабанщиц. Ему можно будет отдать письмо для Деда Мороза, а взамен получить праздничную поздравительную открытку.

В рамках проекта «Рязань — Новогодняя столица 2020» также запустят проект для волонтёров «Гостеприимный житель». Среди добровольцев проведут конкурс профессионального мастерства, победители которого получат специальные призы.

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