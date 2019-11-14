Посёлок городского типа Красная Поляна, Краснодарский край, , 11:09 — REGNUM Заявление в Федеральную антимонопольную службу о возбуждении дела против НАО «Красная Поляна» за возможное нарушение закона о рекламе направило ООО «Роза Хутор».

Поводом для обращения стала рекламная кампания курорта «Красная поляна», запущенная в преддверии горнолыжного сезона, по привлечению отдыхающих к услугам бронирования отелей и ски-пасов, сообщает Интерфакс. По мнению заявителя, кампания бывшего курорта «Горки Город», «запущенная под новым брендом, вводит в заблуждение гостей всего горного кластера Сочи и носит характер недобросовестной конкуренции».

«Название поселка Красная Поляна на протяжении десятилетий связывается с отдыхом в горах в Сочи без какого-либо разделения на принадлежность к конкурирующим внутри этого территориального образования курортам. Это общеизвестный бренд, который обычно ассоциируется не с горнолыжными комплексами «Горки Город», «Роза Хутор» или «Газпром», а в целом с местом зимнего отдыха на территории Краснодарского края», — цитирует агентство руководителя пресс-службы «Розы Хутор» Татьяна Онготоева.

В пресс-службе «Красная Поляна» в то же время заявили, что название курорта является зарегистрированным в Роспатенте товарным знаком, а сами слова «Красная Поляна» относится к неохраняемым элементам и может использоваться кем угодно.

Красная Поляна располагается в 60 км от Сочи, в посёлке работают четыре горнолыжных курорта: «Роза Хутор», «Красная Поляна» (ранее назывался «Горки Город»), «Альпика» и «Лаура».