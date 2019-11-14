Москва, , 11:06 — REGNUM В прессе начали появляться сообщения с новыми подробностями о совершённом студентом четвёртого курса нападении на колледж в Благовещенске, однако не всего они достоверные. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета РФ 14 ноября.

Читайте также: Система охраны в благовещенском колледже была исправна, заверили в минобре

В следственном ведовстве предостерегли журналистов от распространения «недостоверных сведений, которые могут нанести вред участникам уголовного судопроизводства», а также способствовать формированию у граждан неверного представления о произошедших событиях.

«Следственный комитет напоминает, что достоверная информация о ходе расследования может исходить исключительно от следственных органов, в производстве которых находится уголовное дело», — добавила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она отметила, что СКР будет оперативно информировать общественность о ходе расследования этого преступления.

Также по теме: Названы причины, толкнувшие студента на стрельбу в колледже Благовещенска

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 ноября, студент четвёртого курса Амурского колледжа пришёл на занятия в учебное заведение с ружьём и расстрелял четверых человек, один из которых скончался на месте, остальные были доставлены в медучреждения. Сам стрелок покончил жизнь самоубийством.

Добавим, что в СМИ появились сообщения о скончавшемся в больнице прямо на операционном столе одном из пострадавших в результате стрельбы в благовещенском колледже. Однако минздрав опроверг эту информацию.