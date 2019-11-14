Чебаркуль, Челябинская область, , 11:05 — REGNUM В Чебаркуле 37-летняя гражданка предоставляла жильё для употребления наркотиков и приучила к наркотикам своего сына-подростка. Это происходило в 2017—2018 годах, сообщает пресс-служба челябинской облпрокуратуры.

По данным ведомства, квартиру она давала в обмен на часть зелья. Также в присутствии сына 2004 года рождения она употребляла их и склонила к этому подростка.

Суд назначил ей семь лет. Отбывать их она будет в колонии общего режима.