Анадырь, , 11:04 — REGNUM Чукотка начала подготовку к проведению VI съезда коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, который состоится в 2020 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации правительства Чукотского автономного округа, губернатор Роман Копин поручил управлению по делам КМН Чукотки начать готовиться к масштабному событию.

По инициативе жителей Чукотки на предстоящем съезде обсудят в том числе и меры по развитию оленеводства и морзверобойного промысла.

По данным переписи населения в 2010 году, на Чукотке проживают представители 23 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об учёте граждан РФ, относящихся к коренным малочисленным народам. по мнению парламентариев, желающих попасть в список КМНС будет много, так как им полагаются льготы по рыболовству.