Санкт-Петербург, 14 ноября 2019, 10:58 — REGNUM В петербургском доме-интернате для престарелых и инвалидов людей кормили фальсифицированным сливочным маслом. Подделку выявили сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Установлено происхождение фальсификата, опасного для здоровья. Некачественный товар будет уничтожен.
В социальном заведении специалистами были отобраны пробы, исследование которых показало несоответствие масла нормативным требованиям по показателям качества.
«В продукции обнаружено наличие жиров растительного происхождения: бета-ситостеринов, компестеринов, стигмастеринов, брассикастенринов, что свидетельствует о фальсификации молочного продукта», — отметили 14 ноября в межрегиональном управлении Россельхознадзора.
С помощью информационной системы «Меркурий» восстановлена вся цепочка поставок сливочного масла от производителя до конечного получателя. Оптовым поставщиком некачественного масла на рынок Санкт-Петербурга оказалось ООО «Масленица». При проверке этого предприятия, помимо некачественной продукции, были выявлены многочисленные нарушения условий хранения продовольственных товаров.
В отношении юридического лица и должностного лица ООО «Масленица» возбуждены дела об административных правонарушениях.
Предприятию выдано предписание о направлении на уничтожение или утилизацию партий некачественной продукции общим объемом 558,2 кг.
Как сообщало ИА REGNUM, петербургские депутаты предлагают разрешить контролирующим и надзорным органам изымать из продажи продукты питания, которые потенциально могут навредить людям,
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