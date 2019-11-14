Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM В петербургском доме-интернате для престарелых и инвалидов людей кормили фальсифицированным сливочным маслом. Подделку выявили сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Установлено происхождение фальсификата, опасного для здоровья. Некачественный товар будет уничтожен.

В социальном заведении специалистами были отобраны пробы, исследование которых показало несоответствие масла нормативным требованиям по показателям качества.

«В продукции обнаружено наличие жиров растительного происхождения: бета-ситостеринов, компестеринов, стигмастеринов, брассикастенринов, что свидетельствует о фальсификации молочного продукта», — отметили 14 ноября в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

С помощью информационной системы «Меркурий» восстановлена вся цепочка поставок сливочного масла от производителя до конечного получателя. Оптовым поставщиком некачественного масла на рынок Санкт-Петербурга оказалось ООО «Масленица». При проверке этого предприятия, помимо некачественной продукции, были выявлены многочисленные нарушения условий хранения продовольственных товаров.

В отношении юридического лица и должностного лица ООО «Масленица» возбуждены дела об административных правонарушениях.

Предприятию выдано предписание о направлении на уничтожение или утилизацию партий некачественной продукции общим объемом 558,2 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, петербургские депутаты предлагают разрешить контролирующим и надзорным органам изымать из продажи продукты питания, которые потенциально могут навредить людям,

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