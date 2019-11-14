Грозный, , 10:54 — REGNUM Работникам фельдшерско-акушерских пунктов Чечни в скором времени станет доступен скоростной интернет. К нему будут подключены 19 ФАПов, сообщили ИА REGNUM 14 ноября в пресс-службе главы и правительства республики.

О проведении интернета в сельские ФАПы шла речь на встрече представителей министерства транспорта и связи Чечни и АО «Электросвязь» с министром здравоохранения Эльханом Сулеймановым.

По его словам, подключение к сети интернет 19 ФАПов было названо в числе первостепенных задач.

Напомним, накануне, 13 ноября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минкомсвязи РФ предусмотреть мероприятия по подключению социальных объектов, в том числе сельских фельдшерско-акушерских пунктов, к сети интернет. Эти меры должны быть приняты в рамках национального проекта «Цифровая экономика»